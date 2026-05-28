「Amazon ブラックフライデー」や「Amazonプライムデー」、「プライム感謝祭」など、年間を通してさまざまなセールが開催されるAmazon。毎年一定の時期に開催されるセールも多い一方、不定期に実施されるのが「スマイルセール」だ。今回は、2026年5月現在最新のスマイルセールの開催期間や、セールのポイントや活用法を紹介する。Amazon「スマイルセール」期間は2025年8月29日9時から9月4日23時59分までAmazonの「スマイルセール」