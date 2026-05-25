アイアンはドライバー以上にモデル数が多く、自分に合う1 本を選ぶのが難しい。鹿又が提唱する多様化時代のアイアン選びとは？ 多様化されたアイアンは4つのカテゴリーから“自分に合う”を選ぼう！ 飛び系からツアーモデルまでさまざまあるアイアンを4タイプに分けることが、鹿又流アイアン選びの第一歩だ。 今、キャロウェイやテーラーメイドなどの大手メーカーか