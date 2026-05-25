失敗しないアイアンの選び方！専門家がわかりやすく解説

アイアンはドライバー以上にモデル数が多く、自分に合う1 本を選ぶのが難しい。鹿又が提唱する多様化時代のアイアン選びとは？

多様化されたアイアンは4つのカテゴリーから“自分に合う”を選ぼう！

飛び系からツアーモデルまでさまざまあるアイアンを4タイプに分けることが、鹿又流アイアン選びの第一歩だ。

今、キャロウェイやテーラーメイドなどの大手メーカーからは、10モデル近いアイアンが現行モデルとして発売されています。どうやってたくさんあるアイアンから自分に合う１本を選ぶのか？私がフィッティングするときに１番最初に確認するのは「次に購入するアイアンに何を1番求めているのか」です。

打感なのか、飛距離なのか、やさしさなのか。たしかにアイアンはたくさんありますが、大きく分けると４つに分類できます。ひとつ目は打感を重視した軟鉄鍛造のアスリートモデル。２つ目はやさしさを追求したテクノロジー系。

３つ目はストロングロフトの飛び系。４つ目がシャフトもグリップも軽くした軽量系です。もっと細かく分けることもできますが、まずは４タイプの分類を参考にして、自分が求めるアイアンを探してください。それと、アイアンを選ぶときに必ず確認してほしいのがロフト角です。

今回試打した24モデルのアイアンは同じ７番アイアンでもロフト角が26度から33度まであります。９度の差は約３番手の違いになります。今、使っているアイアンと同じ距離感がいいなら同じロフト帯、少し飛ばしたいなら２度くらい立っているもの、飛距離を落としたいなら寝ているモデルを検討しましょう。

7番アイアンのロフトは26度から33度まで

アスリートモデルの7 番アイアンだとロフトが32、33 度だが、ディスタンス系や軽量系は26 ～ 28 度が多い

大手メーカーはターゲットを分けて複数のアイアンを発売しています

「キャロウェイでいえば『クアンタム』と『X フォージド』はまったくカテゴリーもターゲットも違います」

TYPE 1：軟鉄鍛造のアスリートモデル

打感を重視するタイプは軟鉄鍛造がオススメ。最近は1 枚モノのフォージドアイアンでも寛容性が高くなった

TYPE 2：やさしさ満点のオートマチック系

アイアンが苦手で寛容性や直進性を求めるタイプは、最先端テクノロジーを詰め込んだオートマチック系を選択

TYPE 3：飛距離性能重視のディスタンス系

飛距離を伸ばしたいタイプは、7 番アイアンのロフトが28 度以下になっている飛び系アイアンを選ぼう

TYPE 4：シニアが飛ばせる軽量系

ストロングロフト設計にプラスして、シャフト、グリップ、そしてヘッドを軽くした軽量系はシニア層に人気

いかがでしたか？ ぜひ、皆さんも手に取ってみてください。

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。

現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

撮影＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール