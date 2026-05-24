清水エスパルスにアクシデントが発生した。清水は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節でガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。MF宇野禅斗が前半の早い時間帯に負傷交代を余儀なくされた。15分だった。自陣からのリスタートの流れで、縦パスを受けようとした宇野に対し、美藤倫がタックル。美藤の左足が宇野の右足首に接触すると、宇野はその場に倒れ込んだ。池内明彦主審は美藤にイエローカ