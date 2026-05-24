新作待ってた♡【ローソン】有名店との「コラボスイーツ」が激アツーー！！！

京都・宇治の老舗茶舗【森半】が【ローソン】とコラボした、新作抹茶スイーツが登場！ コンビニスイーツらしい手軽さはそのままに、抹茶の魅力を存分に楽しめそうです。編集部スタッフは、売切れ予想フラグを立てたので、食べたいと思ったら今すぐGETして！

ビスケット × 抹茶の絶妙バランス

パッケージからも濃厚な抹茶感が伝わってくる、「Uchi Café × 森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」\297（税込）。ビスケット生地で、抹茶クリームと抹茶ガナッシュをサンドした一品です。公式サイトによると生地は「しっとり × ほろほろ」とした食感なのだそう。

抹茶のほろ苦さをしっかり表現

@oyatsu_panponさんによると「「抹茶のほろ苦さはしっかり」」「全体的に甘さはかなり控えめ」とのこと。ワンハンドで食べられるサンド系スイーツは、忙しい仕事や家事の合間のほっと一息タイムにおすすめです。

グリーンが濃い！ 抹茶尽くしケーキ

表面を覆う濃い緑のチョコに、驚く人も多いかも。コロンとした形が可愛い「UchiCafé × 森半 ショコラドーム 抹茶」\322（税込）。抹茶スポンジ生地のうえに、抹茶ソース入りの抹茶ミルククリームを重ね、抹茶チョコでコーティングしたケーキです。どこを食べても抹茶の風味が楽しめるのが魅力。

食べなきゃわからない不思議な食感

「美味しかった」と感想を投稿した@masaki_19740913さん。クリームの食感について「なんとなく不思議な感じ」とコメントしています。ぜひ味わってみて！

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N