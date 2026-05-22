ボートレース界の「グレートマザー」と呼ばれ、通算2539勝、生涯獲得賞金は女性歴代トップを誇った日高逸子さん。2025年夏、63歳で40年に及ぶ現役生活に幕を閉じました。それだけ偉大な記録を打ち立てたのなら、幼少期からアスリートの英才教育を受けてきたのかと思いきや、ボートレースの世界に踏み込むまでの半生は、あまりに意外なものでした。 【写真】ボートに乗れば勝負師