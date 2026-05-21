ウェスティンホテル大阪のレストラン「アマデウス」では、2026年6月30日まで、新シェフ・幸野江利子氏の就任を記念した「プルミエールコース」を提供中です。クラシックフレンチを軸に、素材の魅力を引き出すこだわりのソースと、シェフの美意識が光る逸品で、新章の幕開けを彩ります。フォワグラやオマール海老などの華やかな食材を取り入れ、伝統と現代性が調和。至福の物語を紡ぐような美食の時