県内でもっとも早く出荷される枝豆『弥彦むすめ』が出荷のピークを迎えています。 弥彦村で収穫された『弥彦むすめ』。何粒食べても飽きがこない芳醇(ほうじゅん)な味わいが特徴です。21日は雨が降るなか、午前4時半ごろから収穫作業が行われました。 ■梶葉康介記者 「こちらが採れたての枝豆です。早速いただきます。香りも噛みごたえもしっかりしていて、なにより枝豆の甘みが口のなかに広がってきます。」