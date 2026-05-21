県内でもっとも早く出荷される枝豆『弥彦むすめ』が出荷のピークを迎えています。



弥彦村で収穫された『弥彦むすめ』。何粒食べても飽きがこない芳醇(ほうじゅん)な味わいが特徴です。21日は雨が降るなか、午前4時半ごろから収穫作業が行われました。



■梶葉康介記者

「こちらが採れたての枝豆です。早速いただきます。香りも噛みごたえもしっかりしていて、なにより枝豆の甘みが口のなかに広がってきます。」



今年は、2月・3月の雨や雪の影響が心配されましたが、4月半ばに天気が回復しおいしく仕上がったということです。



■弥彦村野菜部会 丸山哲也部会長

「みなさんが夏を感じられるような『弥彦むすめ』であってほしい。ゆっくり味わって『弥彦むすめ』を食べてほしい。おいしい枝豆を味わっていただきたいと思います。」



『弥彦むすめ』の出荷は6月中旬まで続き、約17tが出荷される予定です。