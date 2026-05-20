20日(水)は天気が下り坂で、昨日より湿度が高く不快な暑さになりました。最高気温は、新潟市中央区で27.2℃、長岡市で28.4℃となり広く7月並みの暑さになりました。今夜このあとは次第に雨の範囲が広がっていきそうです。 そして、21日(木)は今シーズン初の『大雨』になる可能性があり注意・警戒が必要です。 ◆21日(木)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れこむでしょう