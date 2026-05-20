上越市の高田城址公園で地域の宝であるサクラを守ろうと、サクラの木に肥料を与える『お礼肥え(おれいごえ)』と呼ばれる作業が行われました。 高田城址公園はこの春も約4000本のサクラが見事に咲き誇り、観桜会には41万人の花見客が訪れました。花が散り青々とした若葉の季節を迎えるなか、サクラの下に集まったのは地元の市民団体『エコ・グリーン』と東北電力グループの職員です。 花が散ったあとのサクラ