上越市の高田城址公園で地域の宝であるサクラを守ろうと、サクラの木に肥料を与える『お礼肥え(おれいごえ)』と呼ばれる作業が行われました。



高田城址公園はこの春も約4000本のサクラが見事に咲き誇り、観桜会には41万人の花見客が訪れました。花が散り青々とした若葉の季節を迎えるなか、サクラの下に集まったのは地元の市民団体『エコ・グリーン』と東北電力グループの職員です。



花が散ったあとのサクラの木は養分が足りなくなっているため、毎年この時期に肥料で栄養を補給する『お礼肥え』を実施しています。



■東北電力ネットワーク上越電力センター 梅津真揮夫所長

「高田城址公園のサクラは全国に誇れる上越地域の宝。毎年同じように満開の花が咲いてもらえればと思う。」



来年もまた美しい花を見るために―

高田城址公園の『お礼肥え』は、市内の企業や小学生も参加して継続的に行われています。