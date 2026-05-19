映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で主演を務めるペドロ・パスカルと監督のジョン・ファヴロー、グローグーが来日し、5月19日（火）に情報番組『DayDay．』（日本テレビ系／月曜から金曜9時）に出演。火曜メンバーのアンミカが、グローグーを爆笑させることに成功していたと、MCの南海キャンディーズ、山里亮太がXで明かした。【写真】信じられない光景！『マンダロリアン』チームが『DayDay．』