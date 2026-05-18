Aladdin X3 Aladdin Xは、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」シリーズの新製品「Aladdin X3」を発売した。価格は99,800円。 天井の引掛シーリングに設置し、場所を取らずに100型程度の大画面を楽しめるホームプロジェクター。設置自由度の向上させており、レンズ角度の可動範囲を前モデルの19度から25度まで拡大。設置の自由度が高まり、より見やすい位置に投影可能。壁から約1.64m