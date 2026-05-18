Aladdin X3

Aladdin Xは、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」シリーズの新製品「Aladdin X3」を発売した。価格は99,800円。

天井の引掛シーリングに設置し、場所を取らずに100型程度の大画面を楽しめるホームプロジェクター。設置自由度の向上させており、レンズ角度の可動範囲を前モデルの19度から25度まで拡大。設置の自由度が高まり、より見やすい位置に投影可能。壁から約1.64mの距離で80型の大画面投影できる。

700 ANSIルーメンの輝度を実現。フルHD画質に加え、MEMC技術にも対応。スポーツやゲームなど動きの速い映像も、なめらかで鮮明に映し出す。

サウンド面ではHarman/kardon製スピーカー(8W×2)を搭載した。Dolby Audioにも対応。空間全体に広がる立体的な音響体験を提供するという。

OSの刷新により、Netflixなどの動画配信サービスによりスムーズにアクセスできるようになった。「スイカゲーム」をはじめとした30種類以上のオリジナルコンテンツを搭載する。

照明としては、構造を見直し、空間全体にやさしくなじむ光を実現。最大3,800lmの明るさで8畳までの空間に対応し、調光100段階・調色100段階により、シーンや時間帯に合わせて明るさや色温度を細かく設定できる。

バックライト付きの新型リモコンを採用し、暗い環境でも直感的に操作できる。