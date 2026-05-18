一人暮らしなのに人の気配を感じたり、変な物音がした。ある人は心霊現象と言い、ある人は幻聴ではといい、ある人は治安が悪いので「気を付けて」と言った。ある日、玄関脇の小窓から侵入した手が鍵を開けるのを見て…!?モンズースーさん(@monnzusu)の実録漫画『汚部屋で起きた不思議な出来事』を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】『汚部屋で起きた不思議な出来事』■部屋が汚すぎて、空き巣に気づかなかった…!?【漫画】汚部