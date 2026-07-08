大手ゲーム会社「ガンホー・オンライン・エンターテイメント」の元幹部社員の男が架空の業務発注でおよそ4000万円を自分の口座に振り込ませたとして、警視庁に逮捕されました。背任の疑いで逮捕されたのは、ガンホーの元システム本部長・菊池貴則容疑者（48）です。菊池容疑者は2022年、自らに架空の業務を発注し、会社から自分の口座におよそ4000万円を振り込ませるなどした疑いがもたれています。菊池容疑者は容疑を認めていると