仙台市の路上でバイクの後部を蹴って壊したとして、仙台中央署は11日、器物損壊の疑いで警視庁第2機動捜査隊の警部補長洞啓太容疑者（38）＝東京都世田谷区＝を逮捕した。「バイクは蹴ったが、壊すつもりはなかった」と一部否認している。逮捕容疑は10日午後11時50分ごろ、仙台市青葉区の路上で、面識のない宮城県石巻市の40代男性が乗っていたバイクの一部を蹴って壊した疑い。署などによると、容疑者は休暇中で、仙台市を