ポロシャツに黒っぽいズボン、リュックサックを背負う通勤スタイルだった。【写真】動画・画像は約3000点…女児の動画などが押収された容疑者宅「マイカー通勤する住民が多い中、あの人は朝7時前に自宅を出て最寄りのJR『武蔵五日市』駅まで歩いていました。途中の大階段も一気に上り、会えば“おはようございます”と挨拶してくれる礼儀正しい男性です。はた目にはまじめに仕事をしているように見えたんですが……」と話すの