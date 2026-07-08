オウム真理教による地下鉄サリン事件などの捜査の指揮を執った、第80代警視総監の井上幸彦さんが亡くなりました。88歳でした。井上幸彦元警視総監は警視庁のトップとして1995年3月に発生したオウム真理教による地下鉄サリン事件など一連の捜査の指揮を執りました。退官後は日本盲導犬協会理事長などを務め、盲導犬や盲導犬訓練士の育成にあたるなど力を尽くしました。井上元総監は今月1日亡くなったということです。88歳でした。