「もっと可愛くなりたい！」と思っても、まずどこからケアすればいいか悩むコも多いはず。そこで今回は、SNSを中心に同世代からの人気急上昇中のりんかさんに、おすすめのパーツケアを聞いてみました♡ まつ毛・ヘア・ボディまで、全身のあかぬけ度を高めるこだわりをチェックして！あの人たちのあかぬけテク私の美容史を変えた！きれいな自分をアップデートし続けている話題の人たちに美容のなかで意識するようになったこと