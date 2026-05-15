2020年10月に第1期がスタートし、2025年10月には放送5周年を迎えたTVアニメ『呪術廻戦』。この周年記念として、くら寿司では2026年5月15日からコラボキャンペーンを開始した。くら寿司としては2023年に続き、2度目のコラボとなる。【写真】キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場『呪術廻戦』とくら寿司がコラボキャンペーン■キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場【写真】キャラクターをイメージしたコラボ