「郁恵の朝ごはんのおいしい宿巡り」榊󠄀原郁恵が、全国の朝食がおいしいお宿を徹底調査！今回の舞台は、「栃木県・日光鬼怒川」です。＜出演＞榊原郁恵中西茂樹（なすなかにし）那須晃行（なすなかにし）＜ご紹介した施設＞【中禅寺金谷ホテル】ホテル伝統のふわトロオムレツの朝食が人気のお宿。・百年カレーパイ１個５００円・スタンダードツイン１泊朝食付き１人１７，６５０円〜※大人２名利用時（入湯税別）※