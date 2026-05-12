Samsungがホログラフィックディスプレイを開発中で、将来の「空間iPhone」に使われる可能性があるとの噂が飛び交っています。 この情報はリーカーのSchrödinger氏がXで明かしたもの。それによれば、Samsungは「MH1」というコード名でホログラフィックディスプレイの開発を進めており、視線追跡と回折ビームステアリング技術を用いることで、専用のメガネを必要としない立体的な奥行き表現の実現を目指しているとのこと。