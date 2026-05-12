Samsungがホログラフィックディスプレイを開発中で、将来の「空間iPhone」に使われる可能性があるとの噂が飛び交っています。

この情報はリーカーのSchrödinger氏がXで明かしたもの。それによれば、Samsungは「MH1」というコード名でホログラフィックディスプレイの開発を進めており、視線追跡と回折ビームステアリング技術を用いることで、専用のメガネを必要としない立体的な奥行き表現の実現を目指しているとのこと。

Samsung is reportedly moving its 3D Plate tech to mobile with the MH1 (H1) display. Forget 2D we’re talking glasses-free holographic depth & spatial AI avatars floating above the glass. More info will be shared on Schrödinger Intel soon… pic.twitter.com/mUysO0Wbv5 — Schrödinger (@phonefuturist) May 6, 2026

このプロジェクトは現在、研究開発の初期段階にあります。目標時期は2030年前後とされているため、実際に製品化されるかどうかは、まだ不透明な状況と言えるでしょう。

アップルとSamsungは長年にわたって協力関係にあり、2026年後半の登場が期待される折りたたみモデル「iPhone Ultra」にも、Samsung製のフレキシブル有機ELパネルが搭載されると噂されています。こうした背景から、Samsungが開発中のホログラフィック画面をアップルが最初に採用したとしても不思議ではありません。

もっとも、ホログラフィック画面にはプライバシー面での懸念もあります。写真やメールの内容がスマートフォンの上に映し出されることで、周囲の誰もが内容を確認できてしまう可能性があるからです。

特にプライバシーを重視するアップルが、この課題をどのように解決していくのかが今後の焦点となるかもしれません。

Source: Schrödinger／X Via: Android Headlines

画像提供: Georgiy Lyamin／Unsplash

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