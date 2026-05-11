社内でキョーレツな暴言を吐きまくり!!【漫画】本作を読むブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で紹介されているエピソード漫画が、実話ならではの生々しさで反響を呼んでいる。作者のぷく子(@pukukoOL)さんが、某会社の事務員として働いていたときに目撃した、自己中心的な女性社員「マッサン」にまつわるトラブルの記録だ。■自己チュー社員が招いた職場の崩壊マッサン9_01マッサン9_02マッサン9_03ぷく子さんの隣の事業所で働いて