人気お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが5月10日にXを更新。5月16日に横浜・Kアリーナで開催を予定している単独ライブ「RE:IWAROMAN」について不手際があったことを謝罪するポストを行った。「ライブではSS席が10万円、S席が3万円と高額であるものの完売するほどの人気ぶりでした。しかし、9日に両席の特典であった『リハーサル観覧パス』の中止が発表されました。代わりに開演前に令和ロマンが購入者の前に登場する時間が