〈「飲み込んでない」「バケツに吐いてる」大食い動画にアンチ殺到…体重46キロの“可愛すぎる”大食い女子（24）が明かす、“やらせ疑惑”への本音〉から続くSNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサーで、テレビ東京の「最強大食い王決定戦」「デカ盛りハンター」などに出演する食いしん坊女子りっかちゃん（24）。1回の食事で7以キロ上の量を食べられるという。【衝撃画像】「普通の人の20倍くらいお腹が膨らんで