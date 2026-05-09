5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演し、入院生活の秘話を語る場面があった。【映像】マツコ、快適すぎた入院生活で「唯一ヤバかったこと」。退院後に溜まった“欲求”が爆発！この日は、タイムマシーン3号と宮下草薙が群馬の魅力をプレゼンし合うVTR企画が放送された。宮下兼史鷹（宮下草薙）が紹介したのは、桐生市の歴史ある温泉旅館・梨木館。珍しいキジ料