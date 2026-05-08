好きな男性に対して「会っているときは近いのに、なぜか重くならない」と感じることありませんか？男性は本命相手に対して、“近づき方”だけでなく“距離の保ち方”が変わっていきます。距離感の“安定”こそ本命サイン男性は本命相手には、距離が極端に変わりません。急に近づいたり離れたりせず、一定の関係を保とうとする。この安定感が、長く続く関係のベースになります。“近づきすぎない意識”がある男性は本命相手には、無