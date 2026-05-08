ジョン万次郎の像（高知県土佐清水市、写真：View Photos／a.collectionRF／アマナイメージズ／共同通信イメージズ）2028年のNHK大河ドラマが『ジョン万』に決定し、江戸時代後期に翻訳者や通訳として活躍したジョン万次郎の生涯が描かれることになった。主演は、大河ドラマ初出演となる俳優の山粼賢人。初めてアメリカに居住した日本人とされ、学校で教育も受けたジョン万次郎は、一体どんな人生を歩んだのか。偉人研究家