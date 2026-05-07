ヤクルトの池山隆寛監督（60）が、五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。バントをしない池山野球の神髄を明かした。

ヤクルトは33試合を消化して貯金8と昨季の最下位から下馬評を覆す大躍進。とくに注目されるのはいまだチーム犠打数「2」という采配だ。

五十嵐氏が振り返ったのは4月18日の巨人戦（神宮）。2―3の1点ビハインドで迎えた9回、守護神マルティネスから先頭の田中が二塁打で出塁した。

五十嵐氏は「ここはさすがにバントでもいいんじゃないかと思った」と指摘した場面。続く丸山の適時二塁打で同点に追いつくと、盗塁と長岡の中前打でサヨナラ勝利まで持っていった。

五十嵐氏は「迷いはないんですか？」と聞いた。

池山監督は「迷いはないですよ」ときっぱり。

そして、「自分の中では二択。打つかバントってなったとき、バントも簡単そうで難しいから1個でも削ってあげればそっちで十分でというところでバントを削っているだけ」と続けた。

ただ、選択肢からまったく外しているわけではない。「ここ1点取ったら勝ちというシチュエーションだったらバント使うけど、そのシチュエーションがまだ来ない」と説明した。

バントをしないのは信念というより覚悟だという。

「まず同点というか追いつけるなら追い越すというのが池山野球。賛否あるのが野球だと思っていて、何でバントしないんだと話題になればいい。失敗すれば自分が責められるし、そこは覚悟の上で選択している」と胸の内を明かした。