酒田市によりますと、6日午前4時40分ごろ、酒田市城輪にある史跡「城輪柵跡」の柵付近で体長およそ1.2メートルの成獣とみられるクマ1頭が目撃されました。また、近くの酒田市本楯の畑でもクマの足跡が見つかったということです。このほか、6日午後1時40分ごろ、南陽市下荻の県道でも体長70センチほどの子グマが目撃されました。いずれも人や建物などへの被害はありませんでした。市の職員や警察が周辺のパトロールを実