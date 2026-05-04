【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むX(旧Twitter)やInstagramで漫画を発信するエェコ(@nakiri_aik)さん。自身の体験談や読者から提供された体験談などをもとに、ご近所トラブルや子育て記録、PTAや子ども会を舞台に起きた事件などを描いている。その内容は、誰にでも起こってしまうかもしれない日常と隣り合わせの体験も多く、読みながらぞっとしたり驚きや怒りを覚えたりと、心に響く作品が多い。 ■実体験がベース！「娘の