ファーストイノベーションは、運営メディア「SES Plus」にてX（旧Twitter）ユーザーを対象に「みんなのランチ代はいくら？」に関するアンケートを実施。その結果をもとに「ランチ代ランキング2026」を発表しました。「SES Plus（Social Examine Service Plus）」は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディア。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。今回の調