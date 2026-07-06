〈「首も手足も切断」足立区の川から見つかった【28歳男性のバラバラ遺体】⋯現役警察官を殺した「犯人」はすぐ側にいた（昭和27年の事件）〉から続く1952年、東京都足立区の荒川放水路で、首と手足が切断された男性の凄惨なバラバラ遺体が発見された。【写真】この記事の写真を見る（2枚）戦後初の猟奇事件として世間を震撼させたこの事件の被害者は、28歳の現職巡査。そして、後に殺人・死体遺棄容疑で逮捕されたのは、