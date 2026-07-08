円安や先行きの見えない中東情勢などにより、暮らしの様々な場面でモノの価格があがっていますが、いま、その影響が私たちにとって「国民食」とも言えるお馴染みのメニューにも及んでいます。都内のオフィス街にある牛丼チェーン「すき家」のお店。いつもと変わらぬランチタイムの賑わいですが、きょう、あることが変わりました。記者「けさ変えたばかりだという看板。牛丼の値段は480円。30円値上がりしています」看板商品の牛丼