《7月突入と言う事で、約、、1年ちょっと思う存分に楽しんだブロンドヘアからイメチェンしました 30代も残り僅か、、、いよいよ本格的に40代への幕開けカウントダウン突入》7月1日、自身のインスタグラムを更新して髪色をトーンダウンさせたことを報告したのは、タレントのあびる優（40）だ。あびるといえば、かつてはバラエティ番組に引っ張りだこになっていた人気“ギャル”タレントだった。だが、準レギュラーを務めていた『