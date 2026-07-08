衝撃の事件から4年の時が経過した。安倍元首相を時に“側近”として支え、時に“友”として家族ぐるみの親交を重ねてきた加藤勝信衆院議員が、知られざるエピソードを明かした。安倍元首相との最後の会話2022年7月8日午前11時半過ぎ。参議院選挙の応援のために、新幹線で岡山から大阪に向かっていたときのことです。〈安倍元総理、銃撃される〉という電光掲示板のニュースを見て、衝撃を受けたのを今でも覚えています。東京の