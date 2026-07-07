「是非やりたい！」と即答のドラマJRの線路に架かる大きな橋の上で、スーツ姿で両腕を伸ばしたり、膝を曲げたりと入念にストレッチをしている女性……。俳優の小池栄子（45）である。彼女の周りでは大勢のスタッフが撮影の準備を行っていた。「フジテレビ系・新火曜ドラマ『さよならノワール』の撮影です。同作は、『緊急取調室』シリーズ（テレビ朝日系）で知られる脚本家・井上由美子氏（65）によるオリジナル脚本で、東京・池袋