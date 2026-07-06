7月4日、俳優・山下智久亀梨和也が『THE MUSIC DAY』（日本テレビ系）に登場し、「修二と彰」としてサプライズ出演をはたした。この日は、2人が共演していた2005年放送の人気ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（同局系）で、期間限定ユニット「修二と彰」として発売した主題歌『青春アミーゴ』を披露。2人が同曲を音楽番組で披露するのは、じつに9年ぶりだ。まさかのサプライズに、視聴者からは歓喜の声が集まっていた。放