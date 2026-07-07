「天気予報をしながら、グラビアを通じて皆さんと交流できていたらいいなと思います」7月3日に「週プレ60周年」公式インスタグラムで公開された動画で、“60歳の自分は何をやってる？”という質問に対して、こう答えていたのはNHKラジオ『マイあさ！』や『Nらじ』に出演している“美人すぎる気象予報士”こと吉井明子（45）だ。6月29日発売の『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たしていた。「ボディラインが強調された