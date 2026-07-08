例年よりも緩やかな気温の上昇を見せている、2026年の夏。とはいえ各企業は“夏仕様”の広告展開に余念がなく、もはや国民食ともいえる日清の人気インスタント麺『カップヌードル』も同様だ。ところが、今年は一味違った盛り上がりを見せていて――。【写真】吉田沙保里と本家院長のゴロゴロCM吉田沙保里が『城本クリニック』をオマージュ7月6日にカップヌードルの公式X（旧ツイッター）で公開されたのは、「シーフードヌード