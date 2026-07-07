【ワシントン共同】米国務省は6日の声明で、中国軍による潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の発射実験について「急速かつ不透明な核兵器増強は地域と世界にとって大きな懸念事項だ」と批判し、軍備管理協議に参加するよう求めた。