アメリカのトランプ大統領は先ほど、イランとの停戦をめぐり、「もう終わりだ」と述べたうえで、「私から見れば、イランと関わるのは時間の無駄だ。彼らはうそつきだ」などと激しく批判しました。アメリカとイランは先月17日、覚書に署名し60日間の停戦で合意していましたが、両国の軍事衝突が再燃する可能性が出てきました。