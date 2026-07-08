Ｗ杯の舞台で躍動するメッシ。連覇が期待されるアルゼンチンで唯一無二の存在だ。（C）Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

北中米W杯 39歳のメッシに感じる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯でメッシが活躍し、元Jリーガーの都倉賢氏が考察を投稿した
  • 年齢とともにプレースタイルは変わるが、今の自分の価値を出す方法を見つけていると指摘
  • メッシはここまで5試合全てで得点し計8ゴールで得点ランキング首位を走る
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