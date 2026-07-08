現在トルコではNATO首脳が会談を行っていますが、アメリカ・トランプ大統領との大きな溝が問題となっています。どんな溝が両者にできているのかまとめました。記者「大統領府に到着したトランプ大統領ですが、さっそくNATOへの批判を繰り返したということです」アメリカトランプ大統領「NATOに非常に失望した。率直に言って、開催場所が私の友人で強力な指導者でもある人物が率いているトルコでなければ、私は出席しなかった可能