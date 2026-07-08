ハンガリーの国営テレビは、公共放送を独立した信頼できるメディアに刷新するためニュース放送を一時的に停止したと発表しました。【映像】実際に映し出された黒い画面とメッセージハンガリーの国営テレビ「M1」は7日、通常の放送を休止し、黒い画面に「メディアはうそをついてはならない。それにもかかわらず長年そのようなことを続けてしまい、申し訳ありませんでした」とのメッセージを表示しました。ハンガリーでは4月の