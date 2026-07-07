7月1日、「週刊文春」によって報じられた、佐藤二朗と橋本愛の間に起きたトラブル。いまだ注目度の高いこの騒動をめぐり、双方へのバッシングが過熱する異常事態となっている。トラブルが起きたのは、夫婦役として共演した4月期のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場だったという。「橋本さんは、過去のトラウマにより身体接触の制限があると、フジテレビ側に事前に伝えていたそうです。佐藤さんのマネージャー