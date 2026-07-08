アメリカのトランプ大統領がグリーンランドの領有を改めて主張したことに対し、領有権を持つデンマークのフレデリクセン首相は「グリーンランドは売り物ではない」と強く反論しました。デンマークフレデリクセン首相「この問題に関して米国の立場は非常に明確ですが、我々の立場も同様に明確です。グリーンランドは当然、売り物ではありません」デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は8日、トランプ氏が“グリーンランドはア